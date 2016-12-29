تنافس بين تشيلسي وميلان لخطف موهبة إيطالية

ذكرت تقارير إعلامية إيطالية، الخميس، أن نادي تشيلسي متصدر الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم جهز عرضاً قيمته خمسة ملايين جنيه إسترليني لضم ريكاردو أورسوليني لاعب خط الوسط من نادي أسكولي المنافس بدوري الدرجة الثانية الإيطالي.

وأشارت قناة "سبورت إيطاليا" التليفزيونية إلى أن تشيلسي يتنافس مع ميلان على ضم اللاعب، البالغ من العمر 19 عاماً، ولكن النادي الإنكليزي تقدم بعرض ربما يجد أسكولي صعوبة في رفضه.

وسجل أورسوليني أربعة أهداف خلال 20 مباراة بدوري الدرجة الثانية مع أسكولي خلال الموسم الحالي، كما شارك في أربع مباريات ضمن منتخب الشباب الإيطالي (تحت 20 عاماً).