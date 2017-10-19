تقارير - الاتحاد الكرواتي يفاوض أنشيلوتي

ولا يتولى انشيلوتي المدرب السابق لميلان وإنتر ميلان وريال مدريد، تدريب أي فريق حاليا بعد إقالته من تدريب بايرن ميونيخ الألماني نهاية الشهر الماضي.

وذكرت صحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت" أن انشيلوتي تلقى عرضا من الاتحاد الكرواتي من أجل تدريب المنتخب الأول في كأس العالم فقط قبل أن يعود لمسيرته الاعتيادية في تدريب الأندية.

ويخوض المنتخب الكرواتي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم في مواجهة اليونان تحت قيادة زلاتكو داليتش.

وفي حال تأهلت كرواتيا للمونديال، فإن انشيلوتي قد يكون مرشحا لتولي القيادة الفنية للمنتخب.

