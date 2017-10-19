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الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة القدم
Reuters

تقارير - الاتحاد الكرواتي يفاوض أنشيلوتي

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ذكرت تقارير صحفية اليوم الخميس أن الاتحاد الكرواتي لكرة القدم يفاوض الإيطالي كارلو انشيلوتي من أجل تدريب المنتخب في حال تأهل إلى مونديال روسيا.

ولا يتولى انشيلوتي المدرب السابق لميلان وإنتر ميلان وريال مدريد، تدريب أي فريق حاليا بعد إقالته من تدريب بايرن ميونيخ الألماني نهاية الشهر الماضي.

وذكرت صحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت" أن انشيلوتي تلقى عرضا من الاتحاد الكرواتي من أجل تدريب المنتخب الأول في كأس العالم فقط قبل أن يعود لمسيرته الاعتيادية في تدريب الأندية.

ويخوض المنتخب الكرواتي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم في مواجهة اليونان تحت قيادة زلاتكو داليتش.

وفي حال تأهلت كرواتيا للمونديال، فإن انشيلوتي قد يكون مرشحا لتولي القيادة الفنية للمنتخب.
 

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