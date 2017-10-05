تعيين توريه مساعداً لمدرب منتخب كوت ديفوار

وهو ثالث منصب يحصل عليه توري خلال أسابيع منذ أعلن اللاعب البالغ من العمر 36 عاماً اعتزاله.

ويعمل توري ضمن الجهاز التدريبي لسيلتيك وهو أخر ناد دافع عن ألوانه كما اختير في وقت سابق مساعداً لمدرب منتخب المحليين في كوت ديفوار.

وسيجلس على مقاعد البدلاء إلى جوار البلجيكي مارك فيلموتس خلال مباراة حاسمة لساحل العاج في تصفيات كأس العالم أمام مالي في باماكو الجمعة.

ويتفوق منتخب كوت ديفوار بنقطة في صدارة مجموعته قبل مباراتين على نهاية التصفيات.

وشارك توري، الذي لعب أيضاً خلال مسيرته لفرق أرسنال ومانشستر سيتي وليفربول، في أخر ثلاث نسخ لكأس العالم مع كوت ديفوار.

