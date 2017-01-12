تصنيف المنتخبات العشرة الأولى على حاله

وكان المنتخب الأرجنتيني أنهى سنة 2016 في الصدارة التي انتزعها من بلجيكا في نيسان/أبريل، متقدماً على غريمه التقليدي البرازيل.

وبقيت ألمانيا بطلة العالم 2014 ثالثة، أمام تشيلي وبلجيكا وكولومبيا وفرنسا التي نالت الشهر الماضي لقب "أفضل منتخب صاعد"، في سنة تأهلت فيها إلى نهائي كأس أوروبا التي أقيمت على أرضها، وخسرت أمام البرتغال التي احتفظت بالمركز الثامن.

وحلت الأوروغواي وإسبانيا في المركزين التاسع والعاشر توالياً.

وعموماً لم تشهد المراكز الـ34 الاولى أي تغيير.

عربياً، انتزعت مصر الصدارة والمركز 35 من تونس بارتقائها مرتبة واحدة برصيد 726 نقطة (كسبت 7 نقاط)، بفارق 13 نقطة عن تونس التي تراجعت مركزاً واحداً وباتت في المرتبة 36 (713 نقطة) حيث فقدت 25 نقطة.

وتراجعت الجزائر بدورها مركزاً واحداً وأصبحت 39 لكنها حافظت على المركز الثالث عربياً (687 نقطة)، ودخلت السعودية نادي الـ50 الأوائل بارتقائها 6 مراكز (48 عالمياً، 641 نقطة) وحافظ المغرب على موقعه (57 عالميا، 587 نقطة).



- ترتيب العشرة الأوائل:

1- الأرجنتين 1634 نقطة

2- البرازيل 1544

3- المانيا 1433

4- تشيلي 1404

5- بلجيكا 1368

6- كولومبيا 1345

7- فرنسا 1305

8- البرتغال 1229

9- الاوروغواي 1187

10- اسبانيا 1166

