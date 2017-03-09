تصنيف الفيفا - الأرجنتين تحتفظ بالصدارة ومصر الأولى إفريقيا

ويحتل منتخب الأرجنتين الصدارة برصيد 1644 نقطة يليه منتخب البرازيل برصيد 1534 نقطة ثم منتخب ألمانيا بطل العالم في المركز الثالث برصيد 1443 نقطة.

ولم تحدث أي تغيرات في قائمة المنتخبات العشرة الأولى في تصنيف الفيفا.

وحل منتخب تشيلي في المركز الرابع برصيد 1389 نقطة يليه منتخب بلجيكا في المركز الخامس برصيد 1379 نقطة يليه منتخب فرنسا في المركز السادس برصيد 1318 نقطة.

وجاء منتخب كولومبيا في المركز السابع برصيد 1312 نقطة ثم منتخب البرتغال في المركز الثامن برصيد 1240 نقطة ثم منتخب أوروغواي في المركز التاسع برصيد 1200 نقطة وأخيراً منتخب إسبانيا في المركز العاشر برصيد 1162 نقطة.

وتقدم منتخب بولندا مركزين ليتساوى مع ويلز في المركز الثاني عشر في أفضل مركز له في تاريخه، كما تقدم منتخب مصر ثلاثة مراكز إلى المركز العشرين على مستوى العالم.

ويتصدر منتخب مصر تصنيف قارة إفريقيا برصيد 904 نقاط يليه منتخب السنغال في المركز الثاني ثم الكاميرون في المركز الثالث ثم بوركينا فاسو في المركز الرابع وتونس في المركز الخامس.

وتصدر منتخب إيران تصنيف قارة آسيا يليه منتخب كوريا الجنوبية ثم اليابان ثم أستراليا ثم السعودية في المركز الخامس.

وتصدر منتخب المكسيك تصنيف أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) يليه منتخب كوستاريكا ثم أميركا ثم بنما ثم هندوراس.