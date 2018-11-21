تصفيات يورو 2020: فرنسا على رأس مجموعة وألمانيا في المستوى الثاني

وسيكون المنتخب الألماني الذي تراجعت مكانته بين الكبار بعد تنازله عن اللقب العالمي وخروجه من الدور الأول لمونديال روسيا 2018، ثم هبوطه إلى المستوى الثاني في دوري الأمم الأوروبية، الخصم الذي يأمل "رؤساء" المجموعات في تجنبه.

وصنف الاتحاد الأوروبي كلا من بلجيكا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وكرواتيا وبولندا في المستوى الأول، إضافة الى المنتخبات الأربعة سويسرا والبرتغال وهولندا وإنكلترا التي تصدرت مجموعاتها في دوري الأمم الأوروبية (المستوى الأول) وتأهلت إلى المربع الذهبي.

واعتمد الاتحاد الأوروبي في تصنيفه نتائج وترتيب منتخباته الـ55 التي شاركت في المستويات الأربع من النسخة الأولى لدوري الأمم، مع تصنيف المنتخبات الـ12 التي خاضت المستوى الأول من 1 إلى 12، ثم المنتخبات الـ12 التي شاركت في المستوى الثاني من 13 إلى 24، وهكذا دواليك.

وستوزع المنتخبات الـ55 على 10 مجموعات، بواقع 5 مجموعات من 5 منتخبات والخمس الأخرى من 6 منتخبات.

وتقام التصفيات بين آذار/مارس وتشرين الثاني/نوفمبر 2019.

ويتأهل 20 منتخبًا من التصفيات، أي بطل ووصيف كل من المجموعات العشر، فيما تحدد المقاعد الأربعة المتبقية بموجب الأدوار النهائية لدوري الأمم المقررة في آذار/مارس 2020.

وستخوض كل من المستويات الأربعة في دوري الأمم (الأول، الثاني، الثالث، والرابع) أدوارا نهائية في آذار/مارس 2020، بمشاركة بطل كل مستوى، تتضمن مباريات نصف نهائية ونهائية.

الا أنه وفي حال كان متصدر إحدى المجموعات قد ضمن تأهله إلى كأس أوروبا وفق الطريقة المعتادة (التصفيات الأوروبية)، سيؤول مقعده في الأدوار النهائية لدوري الأمم، إلى المنتخب الأفضل تصنيفاً في مجموعته من بعده. وفي حال كان عدد المنتخبات في الأدوار النهائية لأحد مستويات دوري الأمم، أقل من أربعة، سيتم ملء المقاعد الشاغرة بمنتخبات من مستويات أخرى.

وتقام نهائيات كأس أوروبا 2020 في 12 مدينة من 12 دولة مختلفة بين 12 حزيران/يونيو و12 تموز/يوليو، وذلك احتفالاً بالذكرى الستين لانطلاق البطولة القارية، لكن أياً من منتخبات الدول المضيفة لن يشارك تلقائياً.

وسيكون ملعب "ويمبلي" في لندن مسرحا لمباريات الدور نصف النهائي والنهائي، فيما تحتضن أمستردام، باكو، بلباو، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، دبلن، غلاسكو، ميونيخ، روما وسان بطرسبورغ المباريات الأخرى.



- مستويات المنتخبات في القرعة:

* منتخبات متصدري مجموعات المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية (4) وهي سويسرا والبرتغال وهولندا وإنكلترا

* المستوى الأول: المنتخبات المصنفة من 5 إلى 10 في دوري الأمم (6) وهي بلجيكا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وكرواتيا وبولندا.

* المستوى الثاني: المنتخبات المصنفة من 11 إلى 20 في دوري الأمم (10) وهي ألمانيا وإيسلندا والبوسنة وأوكرانيا والدنمارك والسويد وروسيا والنمسا وويلز وتشيكيا.

* المستوى الثالث: المنتخبات المصنفة من 21 إلى 30 في دوري الأمم (10) وهي سلوفاكيا وتركيا وايرلندا وايرلندا الشمالية واسكتلندا والنرويج وصربيا وفنلندا وبلغاريا واسرائيل

* المستوى الرابع: المنتخبات المصنفة من 31 إلى 40 في دوري الأمم (10) وهي المجر ورومانيا واليونان وألبانيا ومونتينيغرو وقبرص وإستونيا وسلوفينيا وليتوانيا وجورجيا.

* المستوى الخامس: المنتخبات المصنفة من 41 إلى 50 في دوري الأمم (10) وهي مقدونيا وكوسوفو وبيلاروسيا ولوكسمبورغ وأرمينيا وأذربيجان وكازاخستان ومولدافيا وجبل طارق وجرز الفارو.

* المستوى السادس: المنتخبات المصنفة من 51 إلى 55 في دوري الأمم (5) وهي لاتفيا وليشتنشتاين وأندورا ومالطا وسان مارينو.

