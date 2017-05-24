تصفيات مونديال 2018: باوزا يستدعي 30 لاعباً الى تشكيلة الإمارات

وكان باوزا عين في 12 ايار/مايو الحالي مدرباً للإمارات بديلاً لمهدي علي المستقيل من منصبه لسوء النتائج، وستكون مهمته صعبة في احياء امال الإمارات في التأهل الى مونديال 2018، حيث يحتل المركز الرابع في المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط وبفارق 7 نقاط عن السعودية واليابان أوّل وثاني المجموعة و4 عن استراليا الثالثة.

وستخوض الإمارات قبل لقاء تايلاند في بانكوك معسكراً خارجياً في ماليزيا يبدأ في الاول من حزيران/يونيو ويتخلله مباراة ودّية مع لبنان في 7 منه.

وهنا اللاعبون الـ30: علي مبخوت، علي خصيف، محمد فوزي، خلفان مبارك، فارس جمعة (الجزيرة) حسن ابراهيم، محمد مرزوق (الشباب) طارق أحمد، سالم صالح، محمود خميس (النصر) حمدان الكمالي، اسماعيل مطر، خالد باوزير، محمد العكبري، طارق أحمد الخديم، راشد علي (الوحدة) عبد العزيز هيكل، عبد العزيز صنقور، وليد عباس، خميس اسماعيل، حبيب الفردان، اسماعيل الحمادي، احمد خليل، ماجد ناصر (الاهلي) أحمد برمان، مهند العنزي، عمر عبد الرحمن، خالد عيسى، محمد احمد، اسماعيل أحمد (العين).