تصفيات المونديال: الأخضر السعودي، واثق الخطوة يمشي

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يبدو أن الأخضر السعودي مصمم العزم هاته المرة على التواجد في مونديال روسيا، فنتائجه لحد الساعة تقربه كثيرا من الحلم الروسي ، ومواجهته المقبلة لأسود الرافدين حاسمة ، والفوز فيها يقربه كثيرا من تواجد خامس في أرقى مسابقة ،كأس العالم بروسيا.

والحقيقة أن مسؤولي الإتحاد السعودي لكرة القدم كانوا على صواب عندما تعاقدوا مع الهولندي مارفيك الذي تمكن في وقت وجيز من تشخيص أعطاب الكرة السعودية في وقت وجيز ، أعطاب غيبت اصدقاء نايف هزازي عن النسختين السابقتين للمونديال بجنوب إفريقيا والبرازيل.

صحيح أن علاقة الهولندي بالاتحاد السعودي شابها نوع من سوء الفهم في البداية بحكم أن مارفيك لم يرغب في الاستقرار نهائيا بالمملكة ، لكن غيوم سوء الفهم إنقشعت بين الطرفين ، وبدأت المعسكرات التدريبية للأخضر السعودي بالخارج تؤتي أكلها حيث بدأ اللاعبون يستوعبون خطط مارفيك الذي كون فريقا متحداً يلعب كرة قدم جماعية وفعالة هدفه الأساس حصد ثلاث نقاط دهبية في كل مواجهة وهو ماجعله يتزعم لحد الساعة ترتيب مجموعته برصيد 13 نقطة ، يليه الكومبيوتر الياباني ثانيا بفارق الأهداف ، في حين يتربص الكنغر الأوسترالي في المركز الثالث برصيد ١٠ نقاط.

حكاية الأخضر السعودي والمونديال رائعة حقا ،ففي مونديال ٩٤ بأمريكا قدم رفاق سامي الجابر أفضل مالديهم فكانت مواجهة أسود الأطلس قمة في الإثارة ،مواجهة حسمها السعوديون ب ٢ـ١ هدفي سامي الجابر ومحمد نور . لكنهم غادروا المونديال في ثمن النهائي بوجه مشرف.

المنتخب السعودي تواجد أيضا في مونديال فرنسا،كورياـاليابان وألمانيا حيث سيحتفظ التاريخ إلى الأبد بهدف "مارادوني" بصم عليه لعويران في مرمى بلجيكا على طريقة مارادونا في مرمى الأنجليز ١٩٨٦ بالمكسيك.

للحاضر كلمته ،وهاهو الأخضر السعودي يمشي واثق الخطوة نحو التأهل لنهائيات مونديال روسيا حيث ينتظره لقاء حارق أمام أسود الرافدين القادرين على خلط أوراق المجموعة.

إذن عين أولى على ثلاث نقاط في ملعب الجوهرة أمام العراق، وعين ثانية على الكومبيوتر الياباني الذي تنتظره مباراة سهلة أمام تايلاند ، في حين ستلعب كتيبة مهدي على ٱخر أوراقها هناك في أوستراليا.

في الخلاصة، الأخضر السعودي يلعب ورقتين رابحتين . فإن تصدر دهب إلى روسيا،وإن جاء ثانيا دهب إلى روسيا أيضا. أما إن حل ثالثا فتنتظره مواجهتان فاصلتان ،الأولى أمام ثالث المجموعة الأخرى ٱسيويا ،والفائز يضرب موعدا مع رابع الكونكاكاف للذهاب للمونديال .

السيناريو الثاني متعب للغاية ، ومن دون أدنى شك فإن مارفيك وكتيبته قد أعدوا العدة لحسم كل شئ دون حاجة للدخول في حسابات ٱخر ساعة ، فالفرص الدهبية ليست دائما متاحة ، أليس كذلك يا محمد السهلاوي؟