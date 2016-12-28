تشيلي تبدأ استعداداتها لبطولة الصين الودية

وقرر المدرب الأرجنتيني إخراج باريديس ويارا من قائمة فريقه، بداعي الإصابة.

ويضم منتخب تشيلي مجموعة من اللاعبين المحليين بالإضافة إلى بعض العناصر، التي حققت لقب كأس كوبا أمريكا المئوية هذا العام، مثل إدواردو فارغاس وجيان بوسيجور وكارلوس كارمونا.

وبدأ اللاعبون تدريباتهم أمس الثلاثاء داخل مركز خوان بينتو دوران الرياضي في العاصمة التشيلية سانتياغو، الذي يقيم فيه منتخب تشيلي معسكراته بشكل دائم.

وتشارك في بطولة الصين الودية منتخبات كرواتيا وتشيلي والصين، بالإضافة إلى أيسلندا، التي حققت مفاجآت مدوية في بطولة كأس أمم أوروبا الأخيرة بفرنسا "يورو 2016".

وتواجه تشيلي المنتخب الكرواتي فيما تلتقي الصين مع أيسلندا، ثم يتقابل الفريقان الفائزان من هذين المواجهتين في المباراة النهائية لتحديد هوية صاحب اللقب، كما يلتقي الفريقان الخاسران في مباراة تحديد المركز الثالث.