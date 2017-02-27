تشيفيرين يحذر ترامب بشأن مونديال 2026

ونقلت صحيفة "ذي نيويورك تايمز" الأميركية عن تشيفيرين في مقابلة معه في مقر الاتحاد الأوروبي في نيون السويسرية، أن الاجراءات التي تمنع اللاعبين والمشجعين والصحافيين من الدخول إلى الولايات المتحدة قد تلعب ضد استضافة الولايات المتحدة للبطولة.

وقال تشيفيرين "إن (سياسة الهجرة) ستكون جزءاً من التقييم، وأنا واثق من أنها لن تساعد الولايات المتحدة للحصول على استضافة كأس العالم".

وتابع "في حال لم يتمكن اللاعبون من الذهاب بسبب قرارات سياسية أو شعبوية، فإن كأس العالم لا يمكن إن تقام هناك، لا في الولايات المتحدة ولا في أي بلد آخر يرغب في استضافة كأس العالم".

وأضاف رئيس الاتحاد الاوروبي "الأمر ذاته بالنسبة إلى المشجعين والصحافيين بالطبع. إنها بطولة كأس العالم، ويجب أن يتمكنوا من حضورها بغض النظر عن جنسياتهم"، مؤكداً "لكن دعونا نأمل ألا يحدث ذلك".

وتعتبر الولايات المتحدة مرشحة لاستضافة مونديال 2026، بملف خاص بها أو عبر ملف مشترك مع كندا والمكسيك.

وكان ترامب وقع أواخر كانون الثاني/يناير أمراً تنفيذياً حول الهجرة يفرض قيوداً على سفر مواطني سبع دول، ذات أغلبية مسلمة، إلى الولايات المتحدة، لكن القضاء الأميركي علق تنفيذ القرار الذي واجه انتقادات واسعة داخلياً وخارجياً.

وأعلن ترامب قبل عشرة أيام أنه سيصدر قراراً جديداً حول الهجرة.

ورفع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عدد المنتخبات في مونديال 2026 إلى 48 منتخباً.

يذكر أن الولايات المتحدة كانت خسرت أمام قطر في التصويت لاستضافة مونديال 2022.