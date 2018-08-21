تشيفيرين مرشح لولاية ثانية

وذكر الاتحاد السلوفيني في موقعه الرسمي أن ثمانية اتحادات أرسلت "اقتراحا رسميا" لدعم تشيفيرين (50 عاما) كمرشح لولاية ثانية على رأس الاتحاد القاري الذي انتخب رئيسا له عام 2016 لإكمال ولاية الفرنسي ميشال بلاتيني بسبب إيقاف الأخير على خلفية دفعة غير مشروعة حصل عليها عام 2011 عن عمل استشاري قدمه قبل 9 سنوات للسويسري جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي "فيفا" الذي أوقف في القضية نفسها.

ونشرت الاتحادات الثمانية الداعمة لتشيفيرن موقفها على مواقعها الرسمية أو حساباتها على تويتر، وهي النروج والسويد وفنلندا والدنمارك وجزر فارو وايسلندا وإيطاليا وإيرلندا، بالإضافة إلى سلوفينيا.

وساندت النروج رسميا ترشيح تشيفيرين نيابة عن الاتحادات الستة لدول الشمال (الدول الاسكندنافية الأربع بالإضافة إلى جزر فارو وايسلندا).

وستجرى الانتخابات في 7 شباط/فبراير 2019 في روما، وأمام الراغبين في الترشح التقدم بطلباتهم حتى منتصف ليل 7 تشرين الثاني/نوفمبر، شرط أن يكون كل طلب مدعوما من ثلاثة اتحادات أعضاء على الأقل.

