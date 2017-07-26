تشيتشاريتو يدافع عن مدرب منتخب المكسيك

وقال تشيتشاريتو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هذا أمر غير معقول، لقد وقفت عاجزاً عن الكلام أمام الفيديو الخاص بوصول السيد أوسوريو إلى المكسيك".

واستقبل المدرب الكولومبي بهتافات "أرحل يا أوسوريو، اذهب إلى بلادك"، لدى عودته من الولايات المتحدة الأميركية، بعد خروج المكسيك من الدور قبل النهائي لبطولة الكأس الذهبية أمام جامايكا.

وأكد هيرنانديز، الهداف التاريخي للمنتخب المكسيكي، أنه شعر بالخزي والغضب من رؤية ما حدث، وخاصة أن بعض المدربين حققوا نتائج أكثر سوءاً ولم يتم استقبالهم بهذه الطريقة، على حد قوله.

وأضاف: "ويستقبلون هذا المدرب بهذا الشكل بعد كل التفاني الذي أظهره في العمل والإحصائيات الغير قابلة للشك".

وواجه أوسوريو انتقادات واسعة في المكسيك بسبب سياسية التناوب بين اللاعبين التي ينتهجها في المنتخب المكسيكي في كل مباراة.

وتابع تشيتشاريتو قائلاً: "في الحقيقة علينا أن نتعلم، علينا أن نحسن من أدائنا، ولكن ليس من المقبول أن تجعلنا رياضة ما أن نتصرف ونتعامل بهذا الشكل".