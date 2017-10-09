تشافي يرغب في تدريب منتخب قطر في مونديال 2022

ويدافع تشافي (37 عاماً)، النجم السابق لنادي برشلونة الاسباني، عن ألوان نادي السد القطري، ورجح ان يعتزل في نهاية الموسم الحالي.

وفي تصريحات لوكالة فرانس برس، أكد اللاعب الذي أحرز كأس العالم 2010 مع منتخب بلاده، ان هدفه المقبل سيكون التدريب.

وردا على سؤال عما اذا كان ذلك يعني الاشراف على منتخب قطر في 2022، أجاب "لم لا؟ اعتقد بأنه سيكون من الجيد ان أتولى تدريب المنتخب القطري".

أضاف "سنرى. احتاج الى الخبرة، الى جهاز فني، احتاج الى كل شيء لكن على الاقل أنا على دراية باللاعب القطري وأعرف الاجواء هنا"، متابعا "أنا هنا لأساعدهم على ان يصبحوا أفضل وينافسوا بشكل جيد في كأس العالم (...) اعتقد ان هدفي هو ان أصبح المدرب".

وفشل المنتخب القطري في بلوغ نهائيات مونديال روسيا 2018 ما يعني بانه سيكون اول دولة تستضيف نهائيات العرس الكروي من دون ان تكون قد شاركت فيها سابقا، منذ ايطاليا عام 1934.

وتناوب على تدريب منتخب قطر خلال التصفيات ثلاثة مدربين آخرهم مواطن تشافي فيليكس سانشيز.

وكان تشافي الذي انتقل الى قطر عام 2015 وينتهي عقده مع السد في حزيران/يونيو 2018، أعلن سابقاً ان حلمه هو تدريب برشلونة.

