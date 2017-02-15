تركيا تخوض المنافسة على استضافة يورو 2024

أعلنت تركيا ترشحها لاستضافة بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم عام 2024، لتدخل بذلك في إطار المنافسة مع ألمانيا.

وتجدر الإشارة إلى أن الموعد النهائي لتسلم الاتحاد الأوروبي للعبة طلبات استضافة البطولة، سيكون في الثالث من أذار/مارس المقبل.

وقال يلدريم دمير أورن رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء "سنتقدم بملف ترشح تركيا في الثاني من أذار/مارس. نؤمن بأحقيتنا في استضافة البطولة هذه المرة، كمنتخب وكإدارة وكدولة".

وذكر وزير الرياضة التركي عاكف كاجاتاي كيليتش أن طلب الاستضافة يحظى بدعم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ورئيس الوزراء بن علي يلدريم.

وكانت تركيا قد تقدمت بطلب استضافة يورو 2016 لكن فرنسا فازت بحق الاستضافة، وبحثت التقدم بطلب استضافة يورو 2020 لكن اليويفا قرر إقامة نسخة 2020 في عدة دول.

ويتوقع تقدم السويد والدنمارك وفنلندا والنرويج بطلب للتنظيم المشترك ليورو 2024 قبل انتهاء المهلة المحددة، ولكن خبراء يرون أن فرصته في الفوز ضعيفة.

وتصب الترشيحات بشكل كبير لصالح ألمانيا نظراً لوجود مخاوف أمنية تتعلق بتركيا، وسيعلن اليويفا عن الدولة المنظمة في أيلول/سبتمبر 2018.