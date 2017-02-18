ترشيح متحف دورتموند لنيل جائزة أفضل متحف في العام

وقال مانويل نوكريشنير، مدير المتحف الذي افتتح في 2015، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "بالنسبة لنا فهو حادث خاص أن نلعب في دوري الأبطال

للمتاحف الدولية، والذي يظهر أن كرة القدم استقرت في الحياة الثقافية".

حتى الآن، حصل متحف واحد، وهو المتحف الأولمبي بمدينة لوزان في سويسرا، على هذه الجائزة التي تسعى لترقية ونشر المشاريع المبتكرة على الساحة الدولية.

وسيقام حفل توزيع جوائز أفضل متحف في وقت مبكر من أيار/مايو المقبل بمدينة زغرب الكرواتية.