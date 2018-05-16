تحفظات أوروبية شديدة على مشروع إنفانتينو

واجتمع المجلس الإستراتيجي لكرة القدم الاحترافية في الاتحاد الأوروبي الأربعاء في ليون على هامش نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، وضم رابطة الأندية الأوروبية، رابطة الدوريات المحترفة، نقابة اللاعبين (فيفبرو) ورئيس الاتحاد الأوروبي السلوفيني ألكسندر تشيفيرين.

وأعرب المجلس "بالاجماع عن تحفظاته الجدية حول العملية المحيطة بمقترحي كأس العالم للأندية (فيفا) والدوري العالمي للأمم، خصوصاً لناحية البرنامج المكتظ ونقص المعلومات الملموسة".

وشدد المجلس على "الحاجة إلى إجراء محدد بوضوح، يحترم الكيانات والهيئات المقررة القائمة ويشرك جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين".

ويضم هذا المجلس الاستراتيجي 17 عضواً بينهم القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي واد وودوارد رئيس نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي. وشارك الرجلان في اجتماعات ثنائية مع إنفانتينو الذي قدم لهما مشروعه.

وكانت اجتماعات أخرى عقت بهذا الشأن الأسبوع الماضي مع ناديي ميلان وانتر الإيطاليين. كما افادت مصادر متطابقة عن عقد اجتماع في مقر "الفيفا" جمع سبعة أندية، لا سيما الخمسة الأبطال في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى على غرار مانشستر سيتي الإنكليزي وباريس سان جيرمان، إضافة إلى مانشستر يونايتد. وكان أول لقاء عقد في 20 نيسان/أبريل الماضي وضم عشرة من هذه الأندية الكبرى بما فيها بايرن ميونيخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي.

ويريد السويسري إنفانتينو نفض الغبار عن كأس العالم للأندية عن طريق تنظيمها كل أربع سنوات، بدءاً من العام 2021، بمشاركة 24 نادياً، منها 12 أوروبياً. علماً بأن هذه المسابقة تقام سنوياً راهناً وبمشاركة سبعة فرق.

كما يأمل رئيس "الفيفا" إقامة "دوري للأمم" تشارك فيه المنتخبات المتوجة بالبطولات القارية، وهو أشبه بكأس للعالم مصغر، يجمع كل عامين 8 منتخبات دولية.

ويؤكد إنفانتينو أن مجموعة من المستثمرين ستضمن عائدات تصل إلى 25 مليار دولار (20.9 مليار يورو) لهاتين المسابقتين.

وكان المنتدى العالمي للبطولات وافق الاسبوع الماضي على "معارضة شديدة لأي خطة يقوم بها الفيفا ومن شأنها تطوير مسابقات سيكون لها تأثير سلبي على روزنامة مكتظة بالأحداث".

وبالنسبة لهذا المنتدى الذي يترأسه ريتشارد سكودامور رئيس رابطة الدوري الإنكليزي، "من المناسب معارضة أي مسابقة جديدة للأندية من شأنها أن تزعزع التوازن التنافسي للبطولات الوطنية".