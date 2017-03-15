تحديد موعد جديد لمواجهة كوريا الشمالية وماليزيا

وبضغط من الحكومة الماليزية طلب الاتحاد الماليزي لكرة القدم من الاتحاد الآسيوي عدم خوض اللقاء في بيونغ يانغ عاصمة كوريا الشمالية.

وقال داتو ويندسور جون الأمين العام للاتحاد الآسيوي في مؤتمر صحفي في كوالالمبور انه سيتم الإعلان عن مكان إقامة المباراة بحد أقصى يوم 14 أبريل/نيسان المقبل.

وأضاف "تأكد الآن إقامة المواجهة في الثامن من يونيو. لقد طلبنا من اتحاد كوريا الشمالية اختيار ملعب محايد في حال عدم انتهاء الأزمة الدبلوماسية".

وتوترت العلاقة بين البلدين بعدما وجهت ماليزيا اتهاماً لكوريا الشمالية باغتيال كيم جونغ نام الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في مطار كوالالمبور الدولي في 13 فبراير/شباط الماضي.

وكان من المفترض أن يلعب المنتخبان في 28 مارس/آذار الجاري في المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2019 والمقرر إقامتها في الإمارات.