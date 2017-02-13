تحديد موعد انتخابات رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم

وأشار الاتحاد الإسباني إلى أنه سيتم تعيين مجلس لإدارة شئون الاتحاد يوم الجمعة المقبل وسيستمر حتى إتمام العملية الانتخابية.

وحتى الآن تقدم ثلاثة مرشحين بأوراق ترشحهم لمنصب الرئيس، لكن يظل أنخيل فيار الرئيس الحالي هو المرشح الأوفر حظاً، حيث يعمل في الاتحاد منذ 28 عاماً.

ويتنافس مع أنخيل فيار، خورخي بيريز السكرتير العام للاتحاد وميجيل أنخيل جالان رئيس المركز الوطني للمدربين.