تحديد مواعيد نصف نهائي كأس قطر

وتقام كأس قطر بمشاركة الفرق صاحبة المراكز الأربعة الأولى في دوري النجوم.

وأصدرت المؤسسة بياناً عبر موقعها على الإنترنت اليوم قالت فيه: "ستقام مباراتا الدور قبل النهائي يومي الخميس والجمعة 20 و 21 أبريل/نيسان الجاري والمباراة النهائية يوم 29 من الشهر ذاته. تجمع المباراة الأولى في قبل النهائي يوم الخميس المقبل الفريق صاحب المركز الثاني في الدوري مع الثالث وفي اليوم التالي تقام مباراة تجمع المركز الأول مع صاحب المركز الرابع".

وأضافت: "سيتأهل الفريقان الفائزان مباشرة إلى النهائي الذي سيقام يوم 29 من الشهر الحالي وفي حال انتهاء أي مباراة بالتعادل فسيتم الاحتكام مباشرة إلى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء مباشرة دون احتساب وقت إضافي".

وضمن لخويا المركز الأول بعد حسمه لقب الدوري للمرة الخامسة في سبعة مواسم الخميس الماضي.

وهذا ثاني لقب يحققه لخويا هذا الموسم بعد أن أحرز كأس السوبر القطرية على حساب الريان بطل الدوري الموسم الماضي في سبتمبر/أيلول الماضي.

وكذلك ضمن السد المركز الثاني برصيد 58 نقطة قبل الجولة الأخيرة فيما يأتي الريان حامل اللقب في المركز الثالث برصيد 48 نقطة ويليه الجيش 45 نقطة.

تحديد موعد المباراة الفاصلة بين نادي قطر والشحانية

في سياق آخر، قررت مؤسسة دوري نجوم قطر إقامة المباراة الفاصلة، التي ستجمع بين فريقي الشحانية وقطر التي سيلعب الفائز بها في دوري نجوم قطر الموسم المقبل، الأربعاء المقبل.

وستكون المباراة فاصلة وحاسمة بين الفريقين، فالشحانية صاحب المركز الثاني عشر في دوري الموسم الحالي سيكون في تحدٍ مع نادي قطر وصيف قطر غاز ليغ "الدرجة الثانية" للعبور لدوري نجوم قطر الموسم القادم والذي سيشهد مشاركة 12 فريقاً بدلاً من 14.

وفي حال استمر التعادل مع انتهاء الوقت الأصلي للمباراة يتم اللجوء لوقت إضافي مدته 30 دقيقة مقسمة بالتساوي على شوطين، وفي حال استمرار التعادل يتم اللجوء لركلات الترجيح من علامة الجزاء.

وكان المرخية قد صعد رسمياً لدوري نجوم قطر الموسم المقبل عقب الفوز بدوري قطر غاز ليغ.