تحديد تاريخ تعيين مدرب جديد للمنتخب الإيطالي

وقال كوستاكورتا في مؤتمر صحافي: "سنعلن اسم المدرب الجديد في 20 ايار/مايو المقبل" مشيرا الى ان لويجي دي بياجيو لا يزال بين المرشحين المحتملين للمنصب.

وأضاف: "إذا كان لدينا الفرصة لتعيين شخص أفضل من دي بياجيو، وأنا لا أعتقد أن هناك العديد منهم، سنقوم بذلك".

وكلف مدافع ميلان السابق بالبحث عن خليفة لجان بييرو فنتورا الذي اقيل من منصبه بعدما فشلت إيطاليا في بلوغ نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ 60 عاما نتيجة خسارتها الملحق الأوروبي أمام السويد (صفر-1 ذهابا وصفر-صفر ايابا).

وأدخل هذا الفشل المفاجىء كرة القدم الايطالية في أزمة حادة، شملت عدم التمكن من انتخاب خلف لكارلو تافيكيو الذي استقال من رئاسة الاتحاد المحلي. وأدى ذلك الى وضع الاتحاد تحت وصاية اللجنة الأولمبية المحلية، وتعيين لجنة ثلاثية لإدارة شؤونه تتألف من روبرتو فابريتشيني كمفوض عام على الاتحاد، يعاونه الخبير القانوني أنجيلو كلاريتسيا والمدافع السابق كوستاكورتا الذي أوكلت اليه مهمة البحث عن المدرب.

ويتولى دي بياجيو، مدرب ايطاليا تحت 21 عاما، حاليا مهام تدريب المنتخب الاول بشكل موقت، وخاض مباراته الاولى الجمعة على رأس ادارته الفنية امام الارجنتين على ملعب "الاتحاد" الخاص بنادي مانشستر سيتي الانكليزي.

ومن بين الأسماء التي وردت في كثير من الأحيان للاشراف على المنتخب الايطالي أنطونيو كونتي (مدرب تشلسي الانكليزي حاليا) وروبرتو مانشيني (مدرب زينيت سان بطرسبرغ الروسي) وكلاوديو رانييري (مدرب نانت الفرنسي) وكارلو انشيلوتي (حر منذ اقالته من تدريب بايرن ميونيخ الالماني مطلع تشرين الاول/اكتوبر الماضي).

وتابع كوستاكورتا: "ليس من السهل ايجاد شخص قادر على القيام بهذه المهمة على أكمل وجه ويجب علينا أن نرى ما يمكننا القيام به لبناء منتخب قادر على التأهل لنهائيات كأس الامم الاوروبية 2020".

واوضح "اعتقد انه من المهم جدا التفكير في اللاعبين الموجودين لدينا، لأنني أشك في أن البرتغالي جوزيه مورينيو أو الاسباني بيب غوارديولا كان يمكنه فعل شيء أفضل أمس" ضد الأرجنتين.

وتلتقي ايطاليا مع انكلترا الثلاثاء المقبل على ملعب ويمبلي في لندن، على ان تخوض مباراتين وديتين في حزيران/يونيو المقبل ضد فرنسا وهولندا.