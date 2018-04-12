تايلاند ترافق الصين لمونديال 2019

ورفعت تايلاند رصيدها إلى 6 نقاط في المركز الثاني لتحجز أيضا بطاقة العبور للدور نصف النهائي إلى جانب الصين التي أكدت صدارة المجموعة الأولى بعلامة كاملة 9 نقاط بفوزها الساحق على الأردن (صاحب الضيافة) 8-1.

وتجمد رصيد منتخب الفيليبين عند 3 نقاط في المركز الثالث منتظرا ثالث المجموعة الثانية للمنافسة على المركز الخامس المؤهل لكأس العالم.

وتذيل منتخب الأردن المجموعة بلا نقاط ليودع البطولة بثلاث خسائر قاسية.

ويختتم الدور الأول غدا الجمعة فيلتقي لحساب المجموعة الثانية اليابان مع استراليا على ستاد عمان الدولي، فيما تلتقي كوريا الجنوبية مع فيتنام على ستاد الملك عبدالله الثاني.

وتتصدر استراليا واليابان المجموعة برصيد 4 نقاط لكل منهما من فوز وتعادل، مقابل نقطتين لكوريا الجنوبية من تعادلين ولا نقاط لفيتنام في ذيل المجموعة.

ويحجز أول منتخبين مقعدهما في كأس العالم كما يكملان عقد المتأهلين للدور نصف النهائي.

