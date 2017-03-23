بيكنباور يخضع للتحقيق في فضيحة مونديال 2006

وذكر بيان مقتضب لمكتب النائب العام السويسري "إن بيكنباور أبدى تعاوناً".

ونفى بيكنباور، الذي توج بلقب كأس العالم حينما كان لاعباً ومدرباً، الادعاءات التي أشارت إلى دفع رشاوي من أجل شراء أصوات لاستضافة ألمانيا مونديال 2006.

ويجري الادعاء السويسري تحقيقاً منذ عام 2015 مع بيكنباور، وكذلك مع فولفغانغ نيرسباخ وثيو تسفانستايغر وهورست شميدت، الذين سبق لهم تولي مناصب قيادية في اتحاد الكرة الألماني.

ويواجه المسؤولون الألمان السابقون اتهامات بالاحتيال وسوء الإدارة الجنائية وغسل الأموال والاختلاس.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، قام محققون سويسريون بتفتيش ثمانية مواقع متفرقة في تعاون وثيق مع السلطات الألمانية والنمساوية.

وتهدف تلك التحقيقات للتأكد من مزاعم حول قيام اتحاد الكرة الألماني بتقديم مدفوعات تقدر بـ 6.7 ملايين يورو للاتحاد الدولي للعبة (فيفا).

وكان اتحاد الكرة الألماني قد أوضح أن تلك المدفوعات، كانت مخصصة لحدث ثقافي يتعلق بكأس العالم ولكن لم يتم إقامته - فضلاً عن أنها كانت ضمن نفقات تشغيلية لأغراض ضريبية.

ويعتقد المحققون أن هذا المبلغ كان في الواقع بمثابة مدفوعات مخفية تم تحويلها عبر فيفا إلى روبرت لويس دريفوس الرئيس السابق لشركة (أديداس) للمنتجات الرياضية.