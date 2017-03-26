بيرهوف: تزايد أعداد المباريات قد يؤدي لعزوف الجماهير

وقال بيرهوف لصحيفة "فرانكفورتر الجمين سونتاج زيتونج" اليوم الأحد "كنا نبيع تقريبا كل تذاكر المباريات بين عامي 2005 و2014، الآن من غير المضمون أن نلعب وسط حضور جماهيري كامل".

وفي الموسم الحالي كانت المباراة الوحيدة للمنتخب الألماني التي جرت وسط حضور جماهيري كامل، تلك التي خاضها أمام ضيفه التشيكي في هامبورج.

يوم الأربعاء الماضي حضر 60 الف و109 مشجعين لمشاهدة المباراة الودية للماكينات أمام إنجلترا في وداع المهاجم لوكاس بودولسكي، ولكن كان هناك المزيد من التذاكر التي لم يتم بيعها".

وقال بيرهوف إن الارباح التجارية تعاني من الركود أو التراجع، لكنها رغم ذلك ما زلت في مستوى عال.

وأشار "أشعر أيضا لدى حديثي مع الرعاة أنهم لم يعدوا يركضون نحو كرة القدم".

وتحدث بيرهوف قبل مباراة المنتخب الألماني مع نظيره اذربيجان مساء اليوم الأحد في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018، مطالبا الاتحادات الدولية والأندية باستخدام الاعتدال في تحديد أعداد المباريات.

لكن بيرهوف يرى أن "تعظيم الربح" بات الجانب الرئيسي للعبة وبشكل متزايد.

وأكد بيرهوف أنه لا يتفهم قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بإقامة بطولة دوري الأمم بدءا من العام المقبل.

وأوضح "في النهاية يبقى الشعور بأن اليويفا عليه أن يكسب المال مجددا وبالتالي ينظم هذه البطولة".

وأشار بيرهوف إلى أن الدوريات الكبرى في إنكلترا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا عليها أن تقلص عدد الفرق إلى 16 فريقا فقط، وأن يكون هناك حرية للأندية بقرار المشاركة في مسابقة الكأس الثانية التي تقام كل عام.