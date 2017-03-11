بولونيا و باليرمو و الخسارة بالسبعة ..!

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في ظل النتائج السلبية المتتالية لفريق بولونيا – و بالتحديد بعد الخسار بسباعية امام نابولي- تذكرت باليرمو !

بالتأكيد وضع باليرمو في السنوات الأخيرة لا يسر عدو و لا صديق في ظل النتائج السلبية و التي في رايي سببها تغيير المدربين باستمرار من قبل ماوريسيو زامباريني و الذي في الأخير قام باقاله نفسه كما قال الأستاذ حسين يسن .

لكن هذا لم يكن السبب بالتاكيد فكم من ناد نتائجة أسوأ من باليرمو ، و كم من ناد هبط الي الدرجة الادني .

ما جعلني اتذكر باليرمو هو الخسارة القاسية جدا لبولونيا امام نابولي و في ملعبه ( الرينااتو ديل آرا ) ، باليرمو استذاق طعم الخسارة السباعية من قبل و بالتحديد في فبراير من عام 2011 امام اودينيزي و ايضا في ملعبه ( الرينزو باربيرا ) .

ثمة تشابه بين كلتا المباراتين ، فكلاهما خسرا من فريقين تقريبا بنفس المستوي فأودينيزي في ذلك الوقت تأهل لدوري الابطال مرتين علي التوالي بقيادة فرانشيسكو جويدولين أي أنه تقريبا كان مثل نابولي الآن . أيضا باليرمو كان يحوي مجموعة جد مميزة ف كل خطوط الملعب و هو أمر يتوفر الي حد كبير في قائمة بولونيا بقيادة روبيرتو دونادوني .

لنا ان نتخيل مثلا ان تشكيل باليرمو في هذه المباراة الكارثية ( ما بين الاساسي و البديل ) كان يضم أسماء مثل سالفاتوري سريجو و فريدريكو بلازاريتي ( ظهير ايسر روما بعد ذلك ) و خافيير باستوري و انطونيو نوتشيرينو و اليسيتش و غيرهم من أسماء أخري كابيل هيرنانديز و ماركو بينيا .

باليرمو في هذا الوقت كان يعد قوة في كرة القدم الايطالية مع مدربه ديللو روسي .

بعد المباراة كان القرار باقالة ديللو روسي من منصبه كمدير فني لباليرمو ، النتائج لم تكن هي الأفضل حتي نهاية الموسم بل كانت متذبذبة ، و لكن بعد ذلك دخل باليرمو دوامة كبيرة في السنوات التالية فهبط ممثل جزيرة صقلية الي الدرجة الثانية و عاد و عاني و ربما انتهي مشروع باليرمو الذي يعترف به متتبعي كرة القدم ، ذلك لان في باليرمو هناك مشروع آخر يعترف به ربما خبراء الاقتصاد و هو ما له علاقة أكثر باكتشاف المواهب و من ثم عمل المزاد و الحصول علي المال .

بولونيا لديه مدرب كبير (دونادوني) ، سبق له و أن أشرف علي تدريب المنتخب الايطالي و لديه فلسفة تحترم في كرة القدم .

رئيس بولونيا لم يقدم علي خطوة اقالة دونادوني من منصبه لانه بالتاكيد يعلم ان الخسارة بمثل تلك النتيجة ليس لها علاقة بمدرب يقال او مدرب تعزز ثقتك فيه ، و لكن هي تجربة صعبة ستنتزع من لاعبيك الثقة و ستحتاج الي وقت لكي تستعيد ما كنت عليه من وقوف علي أرض صلبة .

بولونيا بعد الخسارة الثقيلة دخل في دوامة من النتائج السلبية المتتالية و هو ما دفع دونادوني للقول ان ما نفتقده هو الثقة بالنفس . و لعل ما يثت صحة كلامه ما حدث في مباراة ميلان و الخسارة من الروسونيري رغم نقص عدد فريق مونتيلا بلاعبين .

اثق في أن بولونيا سيعود ، بالتاكيد هو لم يكن قبل الخسارة مرشحا للتأهل لمسابقة قارية و لكن ما اعنيه انه سيعود ربما لما كان عليه

و ما كان عليه هو انك كمنافس لبولونيا عندما تنظر لقائمة لاعبيه و لاسم مدربه عيك ان تاخد خطوة للخلف و تستعد لمجابهة هذا الفريق .