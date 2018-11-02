بولت لن يحترف مع مارينرز الأسترالي

وكان حامل 8 ذهبيات أولمبية في سباقات السرعة يتدرب منذ آب/أغسطس الماضي مع الفريق الصغير الذي يتخذ من غوسفورد على بعد 75 كلم شمال سيدني مقرا له، على أمل إقناع مارينرز بمنحه فرصة لتحقيق حلمه واحتراف كرة القدم.

وأعلن النادي في بيان "يعلن سنترال كوست مارينرز وريكي سيمز ممثل أوساين بولت اليوم أن التجربة لفترة غير محددة لأوساين بولت مع سنترال كوست مارينرز قد انتهت بمفعول فوري".

وكانت وسائل إعلام أسترالية ذكرت في 22 تشرين الأول/أكتوبر الماضي أن بولت، تلقى عرضا رسميا براتب مخفض من سنترال كوست مارينرز الأسترالي، وقال وكيله سيمز لشبكة "بي بي سي": "أستطيع التأكيد أن أوساين حصل على عقد رسمي من سنترال كوست مارينرز".

وبعد محاولات فاشلة عبر سلسلة تجارب مع فرق في ألمانيا، جنوب أفريقيا والنروج، التحق صاحب القميص رقم 95، في إشارة إلى رقمه القياسي العالمي في سباق 100م (9,58 ثوان)، لفريقه ونجح في تسجيل ثنائية في أول مباراة يخوضها أساسيا في لقاء ودي لفريقه في 12 تشرين الأول/أكتوبر.

لكن الشكوك حول مستقبله بدأت تظهر الشهر الماضي وبحسب صحيفة "دايلي تلغراف" الصادرة في سيدني، عرض النادي 150 ألف دولار أسترالي (100 ألف دولار) على بولت، أي أقل بكثير من مبلغ 3 ملايين دولار أسترالي (1,8 مليون يورو) الذي تمت مناقشته في بداية المفاوضات بحسب المقربين من العداء السابق.

وأشار مارينرز "كما ذكر من قبل، أجرى النادي وريكي سيمز مفاوضات مع شركاء خارجيين للتوصل إلى حل تجاري يناسب جميع الأطراف".

وتابع "برغم تشجيع شركاء تجاريين محتملين، توصل مارينرز وبولت إلى اتفاق ودي بأنهم لن يتمكنوا من الوصول إلى اتفاق مناسب في الوقت الملائم".

بدوره، قال بولت المتواجد في ملبورن والذي يستعد للسفر إلى أوروبا "أشكر مالكي سنترال كوست مارينرز، الإدارة، الموظفين، اللاعبين والمشجعين لاستقبالي بشكل جيد هنا".

وكان مالك النادي الأسترالي مايك تشارلزوورث وعد بتأمين 920 ألف يورو يضاف إليها عائدات سيحصل عليها النادي من الاتحاد الأسترالي (زهاء 460 ألف يورو) ومن رعاة آخرين، إلا أن القيمة التي عرضت على الجامايكي تبدو أقل من ذلك، بحسب الصحيفة الأسترالية.

ويعتمد فريق مارينرز في خط هجومه على الدوليين الأسترالي طومي اور، والاسكتلندي روس ماكغورماك المعار من أستون فيلا الإنكليزي.

وكان بولت رفض الشهر الماضي عرضا من نادي فاليتا أف سي المالطي، كما ذكر وكيله.