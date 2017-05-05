بولت بصدد البحث عن فريق كرة قدم!

كرر أسطورة ألعاب القوى الجامايكي أوساين بولت الذي سيعتزل في نهاية الموسم، مرة جديدة رغبته في التحول إلى كرة القدم وطموحه بـ"دخول قائمة الخمسين الأوائل عالمياً" في حديث نشرته الجمعة مجلة "سو فوت" الفرنسية.

وذهب بولت الحائز على 8 ذهبيات أولمبية والذي أكد مؤخراً أنه بـ"مستوى واين روني"، القائد الرمز لفريق نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، إلى أبعد من ذلك في تصريحاته للمجلة الشهرية الفرنسية.

وقال: "واين روني لاعب كبير جداً في كرة القدم (...) لكنه ليس بمستوى (البرتغالي) كريستيانو رونالدو و(الأرجنتيني ليونيل) ميسي و(البرازيلي) نيمار".

وأضاف بولت الملقب بـ"البرق" وأحد أنصار فريق "الشياطين الحمر" أن روني "ليس ضمن لاعبي القمّة لكني أعتقد بأنه بين الخمسين الأوائل، وأنا أطمح لأن أكون بينهم أيضاً إذا أعطيت لي فرصة اللعب باستمرار. إذا مارست كرة القدم، أريد أن أكون مهاجماً يسجل 20 هدفاً على الأقل في الموسم الواحد".

وتابع: "آمل بأن تعطى لي فرصة لعب كرة القدم. إني أعشق هذه الرياضة التي تدغدغ مخيلتي منذ سنوات عدة. في الأشهر الأخيرة، تحدثت مع عدد من الأندية وهناك مفاوضات عدة لكن لا شيء مؤكداً حتى الآن. إننا ننتظر لنرى...".

وأكد بولت أيضاً: "استعداده لتلبية دعوة (مدرب منتخب جامايكا بالوكالة) ثيودور ويتمور والمشاركة في كأس العالم".

وأوضح في هذا الصدد: "لو كان المونديال هذا العام لضحيت ببطولة العالم لألعاب القوى (من 4 إلى 13 آب/أغسطس في لندن) من أجل المشاركة فيه. إنها اللحظة المناسبة وأنا بحاجة للقيام بها، أي الانخراط في كرة القدم".

واعتبر بولت ان "كرة القدم تتطلب لياقة بدنية عالية، وانا لست صغيرا في السن (30 عاما)، لكني استطيع اللعب بشكل جيد خلال أربع سنوات على الاقل".

وأشار الى انه سيجري بعض التجارب مع بوروسيا دورتموند الالماني وكلاهما ترعاهما شركة بوما للتجهيزات الرياضية، في "ايلول/سبتمبر المقبل خلال ثلاثة او اربعة ايام".

وقال "سأرى خلال تلك الفترة ما اذا كنت جيدا بالقدر المأمول وما يمكن القيام به بشكل واضح وجلي".

وفي حال الفشل مع احد الاندية الكبيرة، لم يستبعد بولت فرضية اللعب مع ناد اقل شأنا، ولم يغلق الباب امام امكانية اللعب في دوري الدرجة الثانية في فرنسا.

ورد قائلا على سؤال بهذا الخصوص "لما لا. قد اقوم بذلك اذا كنت بحاجة لتقديم البراهين. يجب ان ابدأ من مكان ما، لكني بالطبع لن اذهب الى فريق غير مرموق لاني لا اريد ان العب كرة القدم كيفما اتفق. انا بحاجة الى فريق طموح".