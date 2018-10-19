بوكا جونيورز وروما قد يخوضان دورة رباعية في قطر

وقال كارلوس هرنانديز لوكالة فرانس برس أن بوكا الذي ترعاه الخطوط الجوية القطرية منذ أيار/مايو، قد يلعب ضد فرق أخرى يرعاها الناقل القطري، بينها روما، مضيفا في معرض رده على إقامة هذه الدورة بمشاركة النادي الأرجنتيني العريق "العام المقبل بالتأكيد، لنقل في النصف الأول من العام المقبل، قد يحصل الأمر في وقت أبكر بكثير. لنقل في أواخر أيار/مايو على أبعد تقدير".

وأوضح "قيل لي أن هناك محادثات بين بوكا وروما، لأنها ستكون بطولة رباعية".

وأكد متحدث باسم النادي الايطالي الذي وقع في نيسان/أبريل الماضي عقد رعاية مع الخطوط الجوية القطرية لوضع اسم الشركة على صدر لاعبيه، أنه على علم بالبطولة المزمعة، لكنه أشار الى أنها "ليست مؤكدة في الوقت الحالي".

ومن بين الأندية الأخرى التي ترعاها الشركة القطرية، هناك السد المحلي الذي يلعب فيه نجم برشلونة والمنتخب الإسباني السابق تشافي هرنانديز، وبايرن ميونيخ الألماني.

وكشف السفير الأرجنتيني أن هناك أيضا محادثات بشأن اقامة مباراة في اذار/مارس المقبل بين المنتخبين الأرجنتيني والقطري في الدوحة.