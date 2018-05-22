بوفون يقرّر مصيره في غضون أسبوع

وطرح اسم بوفون (40 عاماً) للانضمام إلى سان جيرمان فور اعلانه الأسبوع الماضي إنهاء مسيرته مع يوفنتوس بطل إيطاليا في المواسم السبعة الأخيرة بعد 17 عاماً في صفوفه.

وقال بوفون في تصريح إلى شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية بعد مباراة الاثنين في ميلانو تكريماً للنجم السابق اندريا بيرلو "باريس سان جيرمان؟ أنا بحاجة إلى أسبوع لكي أكون هادئاً وأحلل الموقف. أنه ليس خياراً بسيطاً".

وتابع "في عمر الأربعين عاماً، لا يمكنك اتخاذ قرار متسرع".

وشهدت الأيام القليلة الماضية تصريحات بهذا الشأن، فبعد أن أكد حارس باريس سان جيرمان ألفونس أريولا أنه يريد البقاء كحارس رقم واحد في الفريق، فإن رئيس النادي الباريسي، ناصر الخليفي قال بدوره "لدينا أريولا، إنه حارسنا الأول".

وأشارت صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية الجمعة إلى احتمال انضمام بوفون إلى سان جيرمان بعقد لسنتين.

ويرتبط كل شيء بالمدرب الجديد لسان جيرمان الألماني توماس توخيل الذي خلف الإسباني أوناي أومري.