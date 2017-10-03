الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة القدم
Reuters

بوتين يحذر من التأخير في تجهيز إنشاءات المونديال

من قبل

حذر الرئيس الروسي فلايديمير بوتين الثلاثاء بأن أي تأخير في استعدادات بلاده لاستضافة كأس العالم 2018 في كرة القدم، لاسيما لجهة أعمال البنى التحتية والملاعب المضيفة، سيكون غير مقبول، مناشدا الجميع "عدم التراخي" قبل نحو ثمانية أشهر من انطلاق العرس الكروي.

وقال بوتين خلال اجتماع للمجلس الرئاسي الرياضي في الكرملين بأن "أي تأخير في الأعمال استعداداً لكأس العالم هو غير مقبول".

أضاف "حل المشاكل يصبح أكثر تعقيداً عندما نصل إلى المرحلة النهائية ويتعين علينا أن نولي ذلك اهتماماً خاصاً"، مضيفاً "في المرحلة النهائية، قد يبدو أن كل شيء تم إنجازه. لكن في حال لم يتم إكمال أمر ما، فهذا يعني ألا شيء قد أنجز".

أضاف "في حال سمحنا لأنفسنا بالتراخي، لن ننجز الأمور".

إلا أن الرئيس الروسي أكد أن التأخير الذي تم التطرق إليه خلال هذا الاجتماع المخصص لبحث سبل تقدم الأعمال في منشآت المونديال، لا يحمل "طابعاً انتقادياً"، مشيراً إلى أن الوضع "مطمئن إجمالاً".

وأعلن وزير الرياضة بافل كولوبكوف خلال الاجتماع أن المسؤول عن الأعمال في ملعب سامارا (جنوب روسيا) "قد عوقب" بسبب التأخير وقال "تم وضع برنامج استلحاقي ونقوم بمتابعة الوضع بشكل يومي. الوضع تحت السيطرة وسيتم تسليم الملعب في الوقت المحدد".

ويعتبر ملعب سامارا أحد 12 ملعباً ستستضيف مباريات كأس العالم التي تقام في روسيا للمرة الأولى في الفترة من 14 حزيران/يونيو إلى 15 تموز/يوليو 2018. ويستضيف ملعب سامارا الذي يتسع لـ 44 ألف متفرج ست مباريات بينها واحدة في الدور ربع النهائي.

وبحسب كولوبكوف، فان الورش الـ 12 التي يتم تنفيذها تشهد بعض التأخير "إلا ان ذلك لن يؤثر على فترة تنفيذ المشاريع".
 

السابق اجتماع رئاسي لمناقشة ملف استضا
اقرأ
اجتماع رئاسي لمناقشة ملف استضافة مونديال 2030
التالي

يبدو أنك تستخدم خاصية حجب الإعلانات

للاستمرار بتزويدك بمحتوى مميز، قم بتعطيل خاصية حجب الإعلانات