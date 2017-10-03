بوتين يحذر من التأخير في تجهيز إنشاءات المونديال

وقال بوتين خلال اجتماع للمجلس الرئاسي الرياضي في الكرملين بأن "أي تأخير في الأعمال استعداداً لكأس العالم هو غير مقبول".

أضاف "حل المشاكل يصبح أكثر تعقيداً عندما نصل إلى المرحلة النهائية ويتعين علينا أن نولي ذلك اهتماماً خاصاً"، مضيفاً "في المرحلة النهائية، قد يبدو أن كل شيء تم إنجازه. لكن في حال لم يتم إكمال أمر ما، فهذا يعني ألا شيء قد أنجز".

أضاف "في حال سمحنا لأنفسنا بالتراخي، لن ننجز الأمور".

إلا أن الرئيس الروسي أكد أن التأخير الذي تم التطرق إليه خلال هذا الاجتماع المخصص لبحث سبل تقدم الأعمال في منشآت المونديال، لا يحمل "طابعاً انتقادياً"، مشيراً إلى أن الوضع "مطمئن إجمالاً".

وأعلن وزير الرياضة بافل كولوبكوف خلال الاجتماع أن المسؤول عن الأعمال في ملعب سامارا (جنوب روسيا) "قد عوقب" بسبب التأخير وقال "تم وضع برنامج استلحاقي ونقوم بمتابعة الوضع بشكل يومي. الوضع تحت السيطرة وسيتم تسليم الملعب في الوقت المحدد".

ويعتبر ملعب سامارا أحد 12 ملعباً ستستضيف مباريات كأس العالم التي تقام في روسيا للمرة الأولى في الفترة من 14 حزيران/يونيو إلى 15 تموز/يوليو 2018. ويستضيف ملعب سامارا الذي يتسع لـ 44 ألف متفرج ست مباريات بينها واحدة في الدور ربع النهائي.

وبحسب كولوبكوف، فان الورش الـ 12 التي يتم تنفيذها تشهد بعض التأخير "إلا ان ذلك لن يؤثر على فترة تنفيذ المشاريع".

