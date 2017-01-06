بن حتيرة: طريقة استبعادي من منتخب تونس تفتقد للاحترام

وقال بن حتيرة في بيان على صفحته في فيسبوك: "متفاجئ وحزين لاستبعادي من تشكيلة المنتخب لخوض كأس أمم أفريقيا دون سبب".

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً "أكيد انني أشعر بخيبة أمل لعدم وجودي مع المجموعة لكن ما زاد في خيبتي طريقة التعامل حيث لم يتم حتى الاتصال بي وهو تصرف يفتقد الاحترام حسب رأيي".

ورغم حزنه تمنى اللاعب "من كل قلبه" نجاح منتخب بلاده في النهائيات القارية ووجه رسالة لزملائه قائلاً "اجعلونا نشعر بالفخر".

وكان اللاعب شارك في عدة مباريات مع منتخب تونس بالتصفيات الأفريقية وتصفيات كأس العالم.

وستخوض تونس مباراة ودية أمام مصر بعد يومين في القاهرة في ختام استعداداتها للبطولة القارية.

وتلعب تونس الفائزة باللقب مرة واحدة عام 2004 ضمن المجموعة الثانية الى جانب الجزائر والسنغال وزيمبابوي.