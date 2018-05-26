بلاتيني يأمل في أن يحظى الفيفا بـ "لياقة" رفع الإيقاف عنه

وقال بلاتيني "آمل في ان يحظى الفيفا بالشجاعة واللياقة لرفع الايقاف عني"، مشددا على انه في حال عدم حصول ذلك، سيقوم محاموه "بإطلاق كل الاجراءات المطلوبة لكسر الايقاف من قبل الفيفا. القضية ستستمر".

وأوقف بلاتيني في تشرين الأول/اكتوبر 2015 من قبل القضاء الداخلي للفيفا عن مزاولة أي نشاط مرتبط بكرة القدم لمدة ثماني سنوات، وذلك في قضية تلقيه دفعة مالية بقيمة 1,8 مليون يورو من الرئيس السابق للاتحاد الدولي جوزيف بلاتر في العام 2011، بناء على عمل استشاري قام به قبل ذلك بتسعة أعوام دون عقد مكتوب.

وقلصت عقوبة بلاتيني بداية الى ستة أعوام من قبل لجنة الاستئناف من الاتحاد الدولي، وبعدها الى أربعة أعوام من قبل محكمة التحكيم الرياضي.

وتمتد عقوبة إيقاف بلاتيني الحالية حتى تشرين الأول/اكتوبر 2019، علما ان بلاتر أوقف أيضا في القضية نفسها.

وكشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية ليل الجمعة، ان القضاء السويسري برأ بلاتيني (62 عاما) في القضية، استنادا الى رسالة موقعة من المدعي العام سيدريك ريمون، مرسلة الى المحامي السويسري لبلاتيني فنسان سولاري.

وردا على سؤال لفرانس برس عن تعليقه على القرار، قال النجم الدولي السابق "وأخيرا!"، مضيفا "أعرف انني لم أقم بشيء (خاطئ)، كنت أعرف ان هذا النبأ سيأتي، الا انه تطلب وقتا، هذا كل ما في الأمر".

واعتبر بلاتيني ان الانتظار ثلاثة أعوام بين أول فصول القضية ونيل براءة قضائية كان "صعبا جدا. الفيفا لم يصدر بيانات سوى للقضاء علي إعلاميا (...) لكن عندما تم تقليص العقوبة من قبل الهيئات الرياضية (الفيفا ولاحقا محكمة التحكيم) من ثمانية أعوام من الإيقاف عن كل نشاط مرتبط بكرة القدم، الى ستة أعوام، ولاحقا أربعة، وعدم ثبوت أي فعل فساد بحقي، فهم الناس: كل ما حصل تم لإبعادي عن رئاسة الفيفا".

أضاف "أخيرا، تظهر الحقيقة".