بعد سنوات عجاف...البرازيل تستعيد سيادة التصنيف

وكانت المرة الأخيرة التي تصدرت فيها البرازيل التصنيف الشهري لمنتخبات كرة القدم شهر أيار/ مايو من عام 2010، ثم تراجعت بشكل كبير في السنوات الأخيرة الماضية.

عام 2013 وصل منتخب السامبا إلى أسوأ ترتيب له منذ بدء تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم عام 1993 حين حل في المركز 22 عالمياً.

ولم تنل البرازيل صدارة التصنيف لشهر شباط/ فبراير القادم فحسب، بل حافظ مدربها الجديد تيتي على نسبة 100% من الانتصارات في المباريات التي قاد فيها المنتخب حتى الآن (7/7) مع تلقي هدف واحد فقط مقابل 18 هدفاً مسجلاً.