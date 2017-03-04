بطل كأس العالم 2014 ينتقل إلى الدوري الياباني

أعلن المهاجم الدولي الألماني السابق لوكاس بودولسكي لاعب فريق جالطة سراي التركي عن إنتقاله لفريق فيسيل كوبي الياباني في الصيف المقبل بعد نهاية عقده مع فريق جالطة سراي مع نهاية الموسم الكروي الحالي في شهر يونيو .

و أعلن بودولسكي عن إنتقاله لصفوف فيسيل كوبي عبر منشور على موقع التواصل الإجتماعي ( انستغرام ) كتب فيه " بعد نهاية هذا الموسم سأنتقل لنادي فيسيل الياباني ، اللعب في جالطة سراي شيء رائع لكنني أريد خوض تجربة جديدة ومختلفة ".

و يعتبر لوكاس بودولسكي البالغ من العمر 31 عاما من أفضل اللاعبين في الكرة الألمانية في السنوات الاخيرة حيث بقي لسنوات طويلة واحد من العناصر الاساسية في صفوف المنتخب الألماني الذي نجح معه بالفوز بلقب كأس العالم 2014 .

و خاض بودولسكي صاحب الأصول البولندية تجارب كبيرة أهمها مع نادي بايرن ميونخ الألماني بالإضافة إلى لعبه لأرسنال الإنجليزي و إنتر ميلان الإيطالي و كانت بدايته مع نادي كولن الألماني الذي عاد إليه مرة اخرى بعد تجربته مع بايرن ميونخ .

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