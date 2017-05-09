بريستول روفرز يضم الأردني غسان أبو حسان

أعلن نادي بريستول روفرز الإنكليزي المملوك من رجل أعمال أردني، الثلاثاء ضم اللاعب الشاب غسان أبو حسان ، مشيراً إلى أنه أول لاعب من بلاده يوقع عقداً احترافيا مع ناد في المملكة المتحدة.

وقال النادي الذي يملكه رجل الأعمال وائل القاضي "يسرنا الإعلان اننا أنجزنا اليوم توقيع المدافع الأردني غسان أبو حسان" البالغ من العمر 18 عاماً، في انتظار نيل البطاقة الدولية.

وأوضح النادي الذي يشارك في الدرجة الإنكليزية الثانية (الثالثة عمليا) أن أبو حسان "هو أول أردني يوقع عقداً احترافياً مع ناد في المملكة المتحدة، وسينضم إلى فريق ما دون 23 عاماً".

ونشر النادي صورة لأبو حسان حاملا قميص النادي وإلى جانبه القاضي، موضحاً أنها التقطت بعد إنجاز مراسم التوقيع في عمان.

وأوضح النادي أن أبو حسان بدأ مسيرته في نادي شباب الأردن، وشارك في 11 مباراة دولية مع منتخب بلاده لما دون 19 عاماً.

واستحوذت عائلة القاضي على 92 بالمئة من أسهم بريستول في 2016.