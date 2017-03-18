"بروفة" ناجحة للعراق في طهران

ويدين العراق بفوزه على استاد أزادي إلى سعد عبد الأمير الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 73 من ركلة جزاء.

ويلتقي المنتخب العراقي نظيره الأسترالي في العاصمة الإيرانية في 23 أذار/مارس الحالي ضمن منافسات المجموعة الآسيوية الثانية، بينما يحل المنتخب الإيراني ضيفاً على نظيره القطري في الدوحة في منافسات المجموعة الأولى.

ويعسكر المنتخب العراقي حالياً في إيران تحضيراً لمباراتيه المقبلتين في التصفيات أمام أستراليا والسعودية التي يلتقيها في جدة يوم 28 نيسان/أبريل الحالي.