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دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

برودوم في طريقه لتدريب ستاندار لييغ

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من المتوقع أن يقوم نادي ستاندار لييغ البلجيكي بتعيين حارس مرمى منتخب بلجيكا السابق ميشال برودوم مدرباً له بعد تخليه عن البرتغالي ريكاردو سا بينتو.

Reuters

 

وأنهى ستاندار الموسم في المركز الثاني بقياد سا بينتو الذي قاده أيضاً الى إحراز كأس بلجيكا بفوزه على غنك في المباراة النهائية في اذار/مارس الماضي.

لكن النادي توصل الى اتفاق يرضي الطرفين علماً بأن سا بينتو  أعلن رحيله الأحد بعد مباراة فريقه الاخيرة في الدوري مع شارلروا (0-0).

وبحسب تقارير صحافية، فان مجلس إدارة النادي كان قد قرر منذ عدة اسابيع التعاقد مع برودوم حارسه السابق للإشراف على الفريق للمرة الثالثة.

وسبق لبرودوم ان توج بطلاً كلاعب في صفوف ستاندار مرتين في الثمانينات قبل أن يقوده إلى اللقب مدرباً عام 2008.

وخاض برودوم 58 مباراة دولية مع بلجيكا واختير أفضل حارس مرمى في كأس العالم عام 1994 في الولايات المتحدة.
 

ستاندار لييغ
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