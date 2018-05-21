برودوم في طريقه لتدريب ستاندار لييغ

وأنهى ستاندار الموسم في المركز الثاني بقياد سا بينتو الذي قاده أيضاً الى إحراز كأس بلجيكا بفوزه على غنك في المباراة النهائية في اذار/مارس الماضي.

لكن النادي توصل الى اتفاق يرضي الطرفين علماً بأن سا بينتو أعلن رحيله الأحد بعد مباراة فريقه الاخيرة في الدوري مع شارلروا (0-0).

وبحسب تقارير صحافية، فان مجلس إدارة النادي كان قد قرر منذ عدة اسابيع التعاقد مع برودوم حارسه السابق للإشراف على الفريق للمرة الثالثة.

وسبق لبرودوم ان توج بطلاً كلاعب في صفوف ستاندار مرتين في الثمانينات قبل أن يقوده إلى اللقب مدرباً عام 2008.

وخاض برودوم 58 مباراة دولية مع بلجيكا واختير أفضل حارس مرمى في كأس العالم عام 1994 في الولايات المتحدة.

