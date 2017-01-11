برشلونة يعمل بحكمة وسرية لتجديد عقد ميسي

وقال المسؤول الكتالوني خلال مؤتمر في برشلونة "علينا أن نحلل ذلك، نحن بصدد العمل بحكمة وفي سرية"، مضيفاً "نحن نرغب في ان يبقى ميسي معنا وسنجد طريقة للقيام بذلك، هذا أكيد. أود أن أطمئن المنخرطين (المشجعون المساهمون في النادي").

وبعدما مدد مؤخراً عقدي البرازيلي نيمار دا سيلفا (24 عاماً) والأوروغوياني لويس سواريز (29 عاماً) حتى عام 2021، أعلن برشلونة رغبته في تمديد عقد نجمه الأرجنتيني ميسي (29 عاماً).

وانضم ميسي إلى صفوف برشلونة عندما كان مراهقاً، وقضى مسيرته الكروية حتى الآن بقميص "البلاوغرانا"، وتوج معه بالقاب عدة أبرزها دوري أبطال أوروبا أربع مرات (2006، 2009، 2011 و2015).

وفي مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، سجل ميسي هدفه الـ500 مع برشلونة، أكان في المباريات الرسمية أو الودية.

وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أشارت مؤخراً لدى تطرقها إلى بدء مفاوضات الطرفين، إلى احتمال توقيع عقد جديد يمتد حتى عام 2022، يجعل من ميسي اللاعب الأعلى راتباً في العالم.

ويصل الراتب السنوي للدولي الأرجنتيني الذي أحرز الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، نحو 20 مليون يورو بحسب وسائل الاعلام الإسبانية.

ومع ذلك، ذكر غراو بأنه سيتعين على برشلونة احترام مستوى معين من الرواتب وانه لن يرتكب حماقات على مستوى الأجور.

وقال "يجب أن نكون أكثر صرامة على مستوى الميزانيات، لا يمكن أن نصبح مجانين".

وفي سياق متصل، أكد المسؤول الكتالوني أن النادي لن يبرم أي صفقة في فترة الانتقالات الشتوية التي تستمر حتى نهاية كانون الثاني/يناير، الا في حال مغادرة أحد اللاعبين. وتطرقت الصحف الكتالونية إلى احتمال التعاقد مع مدافع أيمن لتعويض ابتعاد اليكس فيدال عن مستواه وهو المرشح لترك النادي في هذا الشتاء.

وقال غراو "إذا لم تكن ثمة مغادرة لاحد اللاعبين، لن يكون هناك لاعبون جدد".