"برشلونة ب" متّهم بالتلاعب بنتيجة مباراة في الدرجة الثالثة

وقال الاتحاد إنّ "السلطات التأديبية تعتبر إطلاق الاجراءات التأديبية ضرورية لكشف طبيعة ومدى الأحداث، والعقوبات الملائمة إذا كان ذلك مبرّراً"، وذلك بحسب بيان أصدره اليوم.

وستطلق لجنة المسابقات التابعة للاتحاد "إجراءً تأديبياً استثنائياً بحق نادي إلدينيسي الرياضي، إضافة إلى المدرب وكل اللاعبين والمندوبين"، علماً أنّ الشرطة الإسبانية أوقفت المدرب الإيطالي فيليبو دي بييرو وأحد أفراد الجهاز التدريبي، ولاعبين اثنين ومستثمر إيطالي، على خلفية ضلوعهم في شبهات تلاعب بالنتيجة وفساد.

وكان اللاعب الموريتاني في صفوف النادي شيخ سعد أول من أشار بأصابع الاتهام إلى المدرب وعدد من اللاعبين بالضلوع في عملية التلاعب، وذلك بعد الخسارة القاسية.

وقال سعد في تصريحات إذاعية إنّ عدداً من اللاعبين جنوا "مبالغ طائلة" من مراهنات على نتيجة المباراة، وهو ما دفع مسؤولين في النادي إلى رفع هذه المزاعم إلى الشرطة واتحاد اللعبة.

وعيّن دي بييرو مدرباً للنادي في وقت سابق من هذا الموسم بعد استحواذ المستثمر الإيطالي على غالبية أسهم النادي، ما زاد الشكوك حالياً حول ما إذا كان هذا الاستحواذ مرتبطاً بتحقيق عائدات من مراهنات غير مشروعة.

وكان رئيس الدوري الإسباني خافيير تيباس ذكر الإثنين أنّ "التحقيق (في المباراة) على أقل تقدير واجب لأنّ ثمة صلات بمجموعة إيطالية يبدو أنها تؤشر إلى شبكة مراهنات دولية ترتبط بالتلاعب بنتائج المباريات".