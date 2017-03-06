بداية جيدة لتيفيز في الدوري الصيني

وسجل تيفيز (33 عاماً) هدفاً من ركلة جزاء ولعب دوراً في هدفين آخرين، ليساهم بشكل أساسي في فوز فريق المدرب الأوروغوياني غوس بوييت على وصيف بطل الموسم الماضي الذي أكمل الثواني الأخيرة من اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد البرازيلي أليكس تيكسيرا الذي كلفه 50 مليون يورو للتعاقد معه في أوائل 2016 من شاختار دانييتسك الأوكراني.

وانتقل تيفيز إلى شنغهاي شينخوا قادماً من بوكا جونيور في أواخر 2016، في صفقة بلغت 10,5 ملايين يورو بحسب تقارير صحافية مع راتب سنوي قدرته وسائل الإعلام الأرجنتينية بـ38 مليون يورو، أي أكثر مما يتقاضاه كل من نجمي برشلونة وريال مدريد الإسبانيين الأرجنتيني الأخر ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

واعتبر بوييت أن الفوز الكبير على جيانغسو سونينغ يعتبر أفضل رد على ما تعرض له فريقه من انتقادات بعد خروجه الشهر الماضي من الدور الفاصل لمسابقة دوري أبطال آسيا وفشله في التأهل الى دور المجموعات بعد خسارته على أرضه وبوجود تيفيز أمام بريزبن رور الأسترالي صفر-2.

وقال لاعب تشلسي الانكليزي السابق "لا أريد التفكير كثيراً بالأهداف التي سجلناها، لكنها تثبت القدرات التي نملكها، لاسيما أننا تفوقنا على فريق قوي مثل جيانغسو. الآن، تمكنا من إثبات أنفسنا وآمل أن يجدد الجمهور ثقته بنا".

ومن جهته، حول شانغهاي سيبغ بقيادة مدربه البرتغالي اندري فياش-بواش تخلفه أمام شانغشون ياتاي إلى فوز كاسح 5-1 بفضل الثلاثي البرازيلي أوسكار الذي كلفه 60 مليون يورو للتعاقد معه من تشلسي، وهولك (55 مليون يورو) وإيلكيسون (18.5 مليون يورو) الذي كان النجم المطلق بتسجيله ثلاثية.

ولعب أوسكار دوراً في الهدف الأول الذي سجله هولك لأنه تسبب بركلة الجزاء، ثم مرر كرة الهدف الاول لمواطنه الآخر ايلكيسون.

ومن جهته، بدأ غوانغجو إيفرغراند مسعاه نحو اللقب السابع على التوالي بشكل جيد بالفوز على بكين غوان 2-1 بفضل ثنائية للاعب توتنهام الإنكليزي السابق البرازيلي باولينيو الذي سجل الهدفين.