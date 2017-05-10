باقٍ 2022 يوماً عن انطلاقة كأس العالم قطر 2022

سيتذكر الجميع يوم 2 كانون الأول/ديسمبر 2010، اليوم الذي نالت فيه دولة قطر شرف استضافة مونديال كرة القدم.

وفي يوم 18 شباط/فبراير 2010، أعلن المدرب الإسباني بيب غوارديولا دعمه لاستضافة قطر هذا الحدث الرياضي الكبير.

كما وجد ملف استضافة دولة قطر للمونديال دعماً كبيراً من نجوم كرة القدم في الخليج وذلك أثناء عرض الاستادات الجديدة والرائعة والمميزة التي تنجزها حالياً لجنة المشاريع والإرث يومي 28 و29 نيسان / أبريل 2010.

وستجلب الملاعب التي ستحتضن كأس العالم اهتمام متتبعي كرة القدم في العالم، إذ سيكون ملعب "البيت" منارة رائعة في مدينة الخور كما أنه سيتسع لـ60 ألف متفرج.

ملعب "البيت" الذي تقوم بتنفيذه مؤسسة أسباير زون، استوحى اسمه من بيت الشعر، الخيمة التي سكنها أهل البادية في قطر ومنطقة الخليج على مر التاريخ.

استاد الريان، من أبرز ملاعب مونديال 2022، إذ أنه سيتسع لحوالي 40 ألف متفرج وهو يبنى في مكان استاد أحمد بن علي كما ستتزين واجهته الخارجية المتموجة برموز شكل الكثبان الرملية.

وصممت المهندسة المعمارية الشهيرة الراحلة زها حديد استاد مدينة الوكرة الذي استوحى من فكرة المراكب الشراعية وهو يستع لـ40 ألف متفرج.

يبدو أن استاد خليفة الدولي سيكون أحد رموز كأس العالم 2022، أنجز هذا الملعب في عام 1976، كما تعنى مؤسسة أسباير زون بإعادة تطوير الاستاد الذي يتسع لـ40 ألف متفرج.

أما استاد مؤسسة قطر "Qatar Foundation" فتصميمه الخارجي متأثر بالفن المعماري الاسلامي ويتسع لـ40 ألف متفرج.

وسيحتضن ملعب لوسيل، الذي يتسع لحوالي 86 ألف متفرج، ضربة البداية والمشهد الختامي للمونديال 2022.

نجحت قطر في استضافة العديد من الأحداث الرياضية العالمية الهامة والجميع ينتظر بفارغ الصبر إعطاء ضربة البداية لكأس العالم 2022 حتى يتمتع الجميع بنسخة استثنائية ورائعة تقام لأول مرة في الشرق الأوسط وفي العالم العربي.