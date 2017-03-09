باراغواي توقف كاسيريس أربع سنوات بسبب المنشطات

وسقط اللاعب المخضرم البالغ من العمر 37 عاماً في اختبار للكشف عن المنشطات في مباراة بالدوري الأوروغوياني، أقيمت في آب/أغسطس 2016.

يذكر أن كاسيريس رفض في المباراة التالية، قبل أن يتم الكشف عن نتائج العينة الأولى، الخضوع لاختبار جديد.

وأوضح كاسيريس أنه طلب في الاختبار الثاني من مراقب المباراة أن يحل بدلاً منه لاعب آخر، وهو الطلب، طبقاً لرواية اللاعب، الذي تم قبوله من قبل المراقب.

وعلى جانب آخر، دافع خوسيه لويس تشلافيرت، الحارس التاريخي لمنتخب باراغواي لكرة القدم، عن كاسيريس، مؤكداً أن اختبارات الكشف عن المنشطات في بلاده ليست دقيقة.

وقال تشلافيرت: "ليست جدية، يجب أن يكون هناك تحقيق في كيفية إجراء الاختبارات، يوجد العديد من المخالفات في هذا الأمر، أين تم إجراء الاختبار؟، من قام به؟، هناك شكوك كثيرة".

وأشار تشلافيرت إلى بعض الحالات على المستوى الدولي، ارتكب فيها اللاعبون مخالفات أكبر ونالوا عقوبات أخف من عقوبة كاسيريس.

وتابع قائلاً: "هناك حالات تعاطى فيها اللاعبون المخدرات وعوقبوا بالإيقاف لأشهر وحسب، أحد الحراس في البرازيل عوقب بالإيقاف لبضعة أشهر بعد ثبوت تناوله لمشروب الشاي بالمخدرات، كم تبلغ مدة العقوبة التي كان يجب أن يفرضوها على مارادونا؟".