ايقاف رئيس الاتحاد التشيكي لكرة القدم

وصرح المدعي العام اوندري ترسكا للصحافة "لاحظت محكمة الدائرة الاولى في براغ انه من المبرر متابعة" التحقيق.

ويلاحق بيلتا الذي يتولى منصب رئيس الاتحاد منذ 2011، بتهمة "استغلال النفوذ" حسب المدعي العام.

واوقف بيلتا ليل الثلاثاء الاربعاء عندما كان يهم بمغادرة براغ والتوجه الى موناكو لحضور ذهاب نصف نهائي دوري ابطال اوروبا التي خسرها فريق الامارة امام يوفنتوس الايطالي صفر-2.

وقامت الشرطة بعمليات تفيتش متزامنة لمقر اتحاد كرة القدم ومقرات نادي يابلونيتش الذي يرأسه بيلتا ايضا، ووازرة التربية والشباب والرياضة.

ووجهت التهمة ذاتها الى مساعدة وزير التربية والشباب والرياضة سيمونا كراتوتشفيلوفا وشخص آخر من الوزارة واتحاد كرة القدم كشخصية اعتبارية.

واصدر الاتحاد بيانا قال فيه "ستعقد اللجنة التنفيذية قريبا جلسة استثنائية للنظر في هذا الموضوع".

وتخصص وزارة التربية والشباب والرياضة سنويا مبلغ 10 مليارات كورون (372 مليون يورو) للقطاع الرياضي في تشيكيا منها 19,6 مليون يورو لكرة القدم.