اهتمام عالمي غير مسبوق بتمثال محمد صلاح

وصنعت نحاتة مصرية تمثالاً لأحد أفضل لاعبي العالم حالياً محمد صلاح، وعرضته بداية الأسبوع في مؤتمر عالمي أقيم داخل مصر تقديراً منها لإنجازات نجم ليفربول الإنكليزي.

وفور انتشار صور التمثال الذي تناول طريقة احتفال صلاح بالأهداف، حتى نال شهرة غير مسبوقة، إذ انتقد العديد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت والصحف العالمية جودة هذا التمثال الذي لا يشبه صلاح وفقاً لهم.

وتناولت الغارديان البريطانية التمثال بطريقة ساخرة مشيرة إلى تعرض صلاح لذات الموقف الذي تعرض له البرتغالي كريستيانو رونالدو عندما تمّ إنجاز "تمثالاً" لا يشبهه أيضاً.

ولم تختلف طريقة نشر الخبر لدى التلغراف البريطانية عن سابقتها كما تمّ عرض بعض التغريدات التي تظهر التمثال بجانب شخصيات عالمية مشهورة أبرزها الشخصية الفنية "آرت جارفونكل" .

ونافس محمد صلاح كل من الكرواتي مودريتش لاعب ريال مدريد الإسباني ورونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي على جائزة أفضل لاعب في العالم بسبب تألقه الملفت في الموسم الفائت.

شبكة "ESPN" تسخر من التمثال بطريقتها على تويتر

وعلقت صحيفة ليكيب الفرنسية الشهيرة على التمثال واصفة إياه بالنسخة التي لم تشبه شخصية محمد صلاح الحقيقية.

من جانبها أشارت الشرق الأوسط إلى الحدث بعنوان: "تمثال محمد صلاح يثير الجدل في مصر... ما هي قصته؟"