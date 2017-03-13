انسحاب مالاوي من تصفيات أمم أفريقيا 2019

وقال رئيس الاتحاد الفريد غوندا في بيان: "بعد النظر في كل الخيارات، قررنا الانسحاب من تصفيات كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق في 30 نيسان/أبريل، لعدم توفر الأموال".

وأضاف أنّ مالاوي لن تشارك للأسباب عينها في تصفيات بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين التي تقام نهائياتها سنة 2018.

وتابع بأسف: "الحالة المحزنة للمنتخب سواء على الصعيد المالي أو الدعم الذي يستفيد منه، جعلت اتخاذ هذا القرار حتمياً".

وتعتبر الحكومة الممول الوحيد لصندوق الاتحاد بعد انسحاب جميع الرعاة المحليين احتجاجاً على سوء الإدارة.

وأكد الاتحاد أنّ تعيين مدرب أجنبي جمد حتى: "تجد الحكومة المصادر الملائمة".

إلا أنّ وزير الرياضة هنري موسى اعتبر أن قرار الاتحاد كان "متسرعاً" وأنّ المشاورات بين الجانبين لم تأخذ الوقت اللازم، سائلاً عن السبب الذي يحوّل دون تعيين مدرب محلي للمنتخب الوطني.