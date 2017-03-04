انسحاب الزامبي بواليا من انتخابات مجلس الفيفا

وسبق لبواليا الفوز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا ثم أصبح رئيساً للاتحاد الزامبي لكرة القدم وقال اللاعب السابق إنه قرر الانسحاب من السباق على عضوية مجلس الفيفا للتركيز على سعيه للفوز بعضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد الافريقي للعبة الشعبية.

وسيتم انتخاب ممثلي أفريقيا في مجلس الفيفا خلال انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد الافريقي في أديس أبابا في 16 آذار/ مارس الجاري عندما يتم التصويت أيضاً على اختيار أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد القاري.

وقال بواليا الذي كان مرشحاً للعضويتين للصحفيين "قررت الانسحاب من السباق.. للتركيز على السعي للاحتفاظ بعضويتي في اللجنة التنفيذية للاتحاد الافريقي".

وكان بواليا واحداً من ثلاثة مرشحين للفوز بالمقعد المخصص للدول الأفريقية الناطقة بالإنكليزية.

وبانسحابه ينحصر السباق بين كويسي نيانتاكي رئيس الاتحاد الغاني وليوديغر تينغا وهو من تنزانيا.

ولأفريقيا سبعة مقاعد في مجلس الفيفا الذي حل محل اللجنة التنفيذية بعد انتخاب جياني إنفانتينو رئيسا للاتحاد الدولي قبل عام.

واحدٌ هذه المقاعد محجوز تلقائياً لرئيس الاتحاد الأفريقي وهناك مقعد أخر مخصص للنساء في حين سيتم حسم المقاعد الخمسة الأخرى في أديس أبابا في 16 من الشهر الجاري.

