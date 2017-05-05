انتخاب الأمير تركي بن خالد رئيساً للاتحاد العربي

وفاز في الانتخابات هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للعبة.

وفاز جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني، بمقعد العضوية حيث تنص اللوائح على تواجد دائم للاتحاد الفلسطيني داخل الاتحاد العربي، وفازت سمر نصار، بمقعد المرأة.

وجاء التشكيل النهائي للمكتب التنفيذى للاتحاد العربي لكرة القدم برئاسة الأمير تركى بن خالد رئيسا بالتزكية وعضوية كل من هانى أبوريدة وعبد الخالق مسعود وحميد الشيبانى وقاسم الشكيلى ووديع الجرئ والمعتصم جعفر ومحمد روراوة وغانم على وجبريل الرجوب وسمر نصار.

وتستضيف مصر دوري أبطال العرب الصيف المقبل بمشاركة 12 فريقاً عربياً، وتقام قرعة البطولة اليوم الجمعة بالعاصمة المصرية القاهرة .