انتخابات الاتحاد الأفريقي: حياتو يحضّ على "الوحدة"

ويعد حياتو (70 عاماً) آخر كبار النافذين في عالم كرة القدم، بعد خروج الرئيس السابق للاتحاد الدولي (فيفا) السويسري جوزيف بلاتر والرئيس السابق للاتحاد الأوروبي الفرنسي ميشال بلاتيني، من دائرة السلطة بسبب الفضائح التي ضربت عالم كرة القدم منذ نحو عامين.

ويخوض حياتو الانتخابات المقررة الخميس في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، في مواجهة منافس متواضع هو رئيس اتحاد مدغشقر أحمد أحمد (57 عاماً) الذي تفيد مصادر معنية بشؤون كرة القدم الأفريقية أنه يحظى بدعم غير معلن من رئيس الاتحاد الدولي (فيفا) السويسري جاني إنفانتينو الموجود في أديس أبابا حالياً.

وقال حياتو "قوة الكاف تكمن في وحدته وتماسكه، ويجب أن تبقى كذلك"، وذلك في كلمة أمام الاتحادات الوطنية الأفريقية الـ 54، علماً أن عدد الأعضاء الذين يحق لهم الاقتراع يبلغ 53.

أضاف "كرئيس للكاف يتمتع بخبرة وحكمة لا مثيل لهما، أحثكم أياً كان قراركم، على اتخاذ خيار الوحدة، خيار المنطق، الخيار الذي يتيح لأفريقيا أن تبقى صلبة وتحظى بثقلها على مستوى كرة القدم عالمياً".

ووعد الكاميروني بالدفع من أجل حصول أفريقيا على عشرة مقاعد في كأس العالم 2026 التي سيتم فيها زيادة عدد المنتخبات المشاركة من 32 إلى 48، معتبراً أن هذه الحصة تناسب "مستوى تطوير كرتنا، وما تمثله قارتنا في صفوف الفيفا".

وسبق لإنفانتينو أن وعد بمنح أفريقيا "من تسعة إلى عشرة" مقاعد.