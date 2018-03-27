واستفاد اليمن من فوز الفلبين 2-1 على طاجيكستان في مانيلا اليوم ليضمن الظهور في النهائيات لأول مرة في تاريخه.

وتتصدر الفلبين المجموعة السادسة برصيد 12 نقطة لتضمن التأهل للبطولة لأول مرة أيضاً في تاريخها مقابل 10 نقاط لليمن في المركز الثاني.

ولعب اليمن اليوم في العاصمة القطرية الدوحة وسجل له عبد الواسع المطري (24 و84)، في حين أحرز ناوايوغ شريسثا (45+1) هدف نيبال.

المجموعة الثانية

كما فاز منتخب لبنان على ماليزيا 2-1 في بيروت، ضمن منافسات المجموعة الثانية

وسجل حسن معتوق (18 من ضربة جزاء) وهلال الحلوي (90+4) هدفي لبنان، في حين أحرز محمد شفيق (72) هدف ماليزيا.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الثلاثاء أيضاً فوز كوريا الشمالية على هونغ كونغ 2-0 على ستاد كيم ايل سونغ في بيونغ يانغ.

وتصدر منتخب لبنان ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة من ست مباريات، مقابل 11 نقطة لكوريا الشمالية و5 لهونغ كونغ ونقطة لماليزيا، حيث حصل لبنان وكوريا الشمالية على بطاقتي التأهل إلى النهائيات.

المجموعة الثالثة

وفي الثالثة تعادل منتخب الأردن مع فيتنام 1-1 يوم الثلاثاء على ستاد الملك عبدالله في عمان.

وتقدم منتخب فيتنام في الشوط الأول عبر هدف نغوين انه دوك (24)، قبل أن يدرك الأردن التعادل عن طريق منذر أبو عمارة (71).

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الثلاثاء أيضاً فوز أفغانستان على كمبوديا 2-1 على ستاد الجمهورية المركزي في دوشانبي.

وتصدر المنتخب الأردني ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة ست مباريات، مقابل 10 نقاط لفيتنام، و6 لأفغانستان و3 لكمبوديا، حيث حصل منتخبي الأردن وفيتنام على بطاقتي التأهل للنهائيات.

المجموعةالرابعة

وفي المجموعة الرابعة خطف منتخب سلطنة عُمان صدارة بفوزه على فلسطين 1-0 على ستاد مجمع السلطان قابوس الرياضي في العاصمة العُمانية مسقط.

وسجل الهدف الوحيد خالد الهاجري في الدقيقة 87.

وفي مباراة ثانية هامشية من المجموعة ذاتها فازت المالديف على بوتان 7-0.

وتصدر منتخب عمان ترتيب المجموعة برصيد 15 نقطة من ست مباريات، بفارق عدد الأهداف المسجلة خارج ملعبه في المواجهات المباشرة أمام فلسطين، مقابل 6 نقاط للمالديف ولا شيء لبوتان، حيث حصلت فلسطين وعمان على بطاقتي التأهل للنهائيات.

المجموعة الخامسة

في المجموعة الخامسة فاز البحرين على تركمنستان 4-0.

وسجل عبدالله يوسف (12 و24) وسيد رضا عيسى (64) عبدالله ياسر (67) أهداف الفوز للمنتخب البحريني.

وفي مباراة ثانية من المجموعة ذاتها فازت الصين تايبيه على سنغافورة 1-0 على ستاد بلدية تايبيه.

وتصدر المنتخب البحريني ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة من ست مباريات، مقابل 10 نقاط لتركمانستان و9 نقاط للصين تايبيه ونقطتين لسنغافورة، حيث حصلت البحرين وطاجيكستان على بطاقتي التأهل للنهائيات.