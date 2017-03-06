الياباني "العجوز" ميورا يتفوق على ستانلي ماثيوز

وخاض ميورا ثاني مباراة احترافية له منذ بلوغه الخمسين من عمره، ليتفوّق بفارق يومين (50 عاماً و7 أيام) على إنجاز ماثيوز الذي كان يبلغ 50 عاماً و5 أيام عندما شارك في مباراة ستوك سيتي ضد فولهام (3-1) في السادس من شباط/فبراير 1965.

وتحدث ميورا بعد اللقاء عما حققه الأحد، قائلاً "(ماثيوز) كان لاعباً أسطورياً بالنسبة لنا. في الواقع، لا أعتقد بأني تفوقت على أسطورة. قد أكون أفضل منه منذ حيث طول العمر (في الملعب) لكني لن أتمكن يوماً من مضاهاته من حيث الإحصائيات والمسيرة التي حققها".

وختم "على كل حال، لا أعتقد أن المسألة تتعلق بالأرقام بل بطريقة اللعب"، في إشارة منه إلى عظمة ماثيوز، الفائز بالكرة الذهبية لعام 1956 واللاعب الوحيد الذي لعب في دوري الأضواء الإنكليزي وهو في الخمسين من عمره.

وصمد ميورا لمدة 54 دقيقة في مباراة الأحد بعد أن لعب لأكثر من ساعة في مباراته الأولى بعد الخمسين الأحد قبل الماضي ضد ماتسوموتو ياماغاتا (1-صفر) حين أصبح أول لاعب خمسيني يشارك في الدوري الياباني.

ويخوض ميورا موسمه الاحترافي الـ32 في إنجاز لم يسبقه إليه أي لاعب ياباني، وهو حطم العام الماضي رقمه القياسي كأكبر مسجل عندما هز الشباك بعمر التاسعة والأربعين.

وبدأت مسيرة ميورا الطويلة بالانتقال إلى البرازيل بعمر الخامسة عشرة، ثم فرض نفسه كأشهر لاعب آسيوي مطلع التسعينيات حيث ساهم في بناء سمعة الكرة اليابانية بعد اطلاق دوري المحترفين عام 1993، علماً بأنه حمل ألوان دينامو زغرب الكرواتي في 1999.

تألق ميورا مع أندية فيردي كاوازاكي وكيوتو بوربل سانغا وفيسيل كوبي قبل انتقاله إلى يوكوهاما في 2005.

شق الطريق أمام لاعبين يابانيين إلى إيطاليا، عندما انضم إلى جنوى في 1994، لكنه تعرض لكسر في أنفه في بداية مشواره.

سجل ميورا 55 هدفاً في 89 مباراة لمنتخب اليابان، لكن اقصاءه من تشكيلة "الساموراي الأزرق" من قبل المدرب تاكيشي أوكادا قبل المشاركة الأولى للبلاد في كأس العالم عام 1998، خلقت جدلاً كبيراً في اليابان.

لم يتأثر ميورا، بل عرض تقديم خدماته للمنتخب قبل مونديال جنوب أفريقيا 2010، عندما كان في الثالثة والأربعين إلا أن أوكادا الذي كان يشرف حينها على المنتخب للمرة الثانية، رفض العرض بتهذيب.