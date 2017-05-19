الوحدة يتوّج بلقب كأس الإمارات

وسجل المجري بالاش تشوتشاك (67 من ركلة جزاء و82) وطارق الخديم (80) أهداف الوحدة، ليقودا الفريق الى لقبه الثاني بعد أول أحرزه في العام 2000.

وبهذا الفوز، كسر الوحدة عقدة المباريات النهائية، بعدما خسر ست مرات في مناسبات سابقة، إحداها أمام النصر عام 1989.

وأنقذ الوحدة بهذا اللقب موسمه وضمن المشاركة في دوري ابطال آسيا الموسم المقبل، وخوض مباراة الكأس السوبر المحلية في مواجهة الجزيرة الذي سبق له إحراز لقب الدوري.

في المقابل، فشل النصر في إضافة لقب خامس الى رصيده في كأس الامارات، علما بأنه أحرزها للمرة الأخيرة عام 2015.